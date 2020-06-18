Около 75 студентов со всей страны отработают этим летом на камчатской лососевой путине

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 18 июня. /ТАСС/. Набор студентов на работу в путинных отрядах на Камчатке завершен, и в этом году на большую рыбалку прилетят около 75 учащихся вузов и ссузов со всей страны, что существенно выше, чем в предыдущие годы. Об этом ТАСС сообщил в четверг командир камчатских студенческих отрядов Алексей Дроздов.

В июне президент РФ Владимир Путин поручил Минобрнауки РФ совместно с Минпросвещения, Минтрудом, Минсельхозом и при участии организации "Российские студенческие отряды" разработать комплекс мер по поддержке занятости студентов в летний период. Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков заявлял о планах организовать трудоустройство 60 тыс. студентов в летний период.

"Мы трудоустроим этим летом около 220 студентов, и это немного меньше, чем в предыдущие годы. Это связано с пандемией коронавируса, которая вносит свои коррективы в работу крупных строек, где, традиционно, занято большое количество студентов. Но, вместе с тем, ребят, которые будут заняты на лососевой путине, в этом году достаточно много. Из-за закрытия границ на рыбоперерабатывающие заводы не приехали граждане из стран Ближнего зарубежья, так что там сейчас нужны каждая пара рабочих рук. Приоритет в трудоустройстве стараемся отдавать студентам камчатских вузов - все-таки в первую очередь мы должны думать об их занятости", - сказал Дроздов.

Он добавил, что во время летнего трудового семестра 2020 года студенты полуострова также будут работать на стройках и в медицинских учреждениях Камчатки. В настоящий момент 25 студентов краевого медколледжа уже заняты в больницах региона - они помогают врачам в борьбе с коронавирусом.

Трудовые студенческие отряды были возрождены в регионе в 2014 году при активной поддержке правительства Камчатского края. В предыдущие годы бойцы камчатских студотрядов направлялись на всероссийские студенческие стройки.