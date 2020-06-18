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Режим ЧС из-за лесных пожаров ввели в самом северном районе Камчатки

В Пенжинском районе действуют пожары на площади более 4 тыс. га

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 18 июня. /ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации введен в Пенжинском районе Камчатки, где в настоящий момент действуют 11 лесных пожаров на площади более 4 тыс. га, сообщили в четверг ТАСС в правительстве региона.

"Сложная ситуация складывается в Пенжинском районе, где сейчас действуют 11 лесных пожаров на территории общей площадью более 4 тысяч гектаров. Они находятся в труднодоступной зоне, что осложняет их тушение. Тем не менее, угроза для населенных пунктов отсутствует. Принято решение о вводе режима чрезвычайной ситуации на территории Пенжинского района", - говорится в сообщении.

Ранее в середине июня в Пенжинском районе полуострова был введен режим ЧС из-за рек, вышедших из берегов и подтопивших населенные пункты. В настоящий момент паводковая ситуация стабилизировалась, люди вернулись в свои дома. Режим чрезвычайной ситуации продолжает сохраняться и в Быстринском районе - там действуют два крупных лесных пожара. Угрозы населенным пунктам нет.

Пенжинский район - самый северный муниципальный район Камчатки. Расстояние до краевой столицы - около 1 100 км.

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