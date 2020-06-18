В Калининграде планируют создать янтарный центр в башне XIX века

КАЛИНИНГРАД, 18 июня. /ТАСС/. Участники "Кластера янтарной промышленности Калининградской области" договорились о создании многофункционального отраслевого центра в башне "Врангель", построенной в Калининграде (ранее Кенигсберг) в 1853-1856 годах и признанной объектом культурного наследия федерального значения. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Калининградского янтарного комбината.

"Представители Ассоциации "Кластер янтарной промышленности Калининградской области" предварительно одобрили договор, который позволит создать в башне "Врангель" уникальный янтарный центр. На собрании совета ассоциации, состоявшемся на Калининградском янтарном комбинате (входит в структуру Госкорпорации Ростех), было отмечено, что для подписания необходимо проработать вопросы финансовой ответственности участников договора", - говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что на территории центра планируется, в частности, открыть пространство для объединенной совместной работы дизайнеров, проектировщиков и разработчиков новых видов готовой продукции из янтаря, где предоставят возможность наблюдать за процессом создания изделий из янтаря и даже участвовать в их изготовлении.

Концепция использования Янтарным кластером Башни Врангеля получила одобрение губернатора Калининградской области Антона Алиханова в декабре 2019 года, уточнили в пресс-службе комбината. Объект передается кластеру в безвозмездное пользование с целью сохранения объекта культурного наследия. Согласно проекту договора, участники кластера должны создать на территории объекта коллективное пространство для креативной индустрии янтарной отрасли.

Башня "Врангель"

Башня "Врангель" была построена в Кенигсберге (ныне Калининград) на юго-западном берегу Верхнего пруда в 1853-1856 годах и названа в честь генерал-фельдмаршала графа Фридриха Генриха Эрнста фон Врангеля (1784-1877). Это трехэтажное сооружение диаметром 34 м и высотой в 12 м. Она образует кольцо с внутренним двором, усиленное 16 концентрическими стенами с арочными проемами.

В апреле 1945 года при штурме Кенигсберга башня устояла, несмотря на прямые попадания советской артиллерии. Она является "близнецом" расположенной в 700 м от нее крепостной башни "Дона", в которой находится калининградский "Музей янтаря".

Кластер

На территории Калининградской области сосредоточено около 90% мировых разрабатываемых запасов янтаря, в том числе пригодного для нужд ювелирной отрасли. Калининградский янтарный комбинат является единственным предприятием, добывающим янтарь в России. Добыча ведется на побережье Балтийского моря вблизи поселка Янтарный, где запасы янтаря составляют свыше 110 тыс. тонн.

Янтарный кластер, объединил около 30 предприятий отрасли, занятых добычей и переработкой янтаря, включая Калининградский янтарный комбинат (КЯК, контролируется Ростехом). По данным властей Калининградской области, на предприятиях кластера занято порядка 2 тыс. человек. Общий объем инвестиций кластера на горизонте планирования до 2023 года оценивается в 2,8 млрд рублей.