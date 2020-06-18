Более 30 тыс. пожилых жителей КБР получили помощь от волонтеров акции #МыВместе

НАЛЬЧИК, 18 июня. /ТАСС/. Более 30 тыс. пожилых жителей Кабардино-Балкарии (КБР) получили помощь лекарствами и продуктовыми наборами в рамках акции #МыВместе. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении пресс-службы регионального отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ).

"За три месяца работы волонтерского штаба #МыВместе в КБР адресная помощь с покупкой продуктов и лекарств оказана более чем 600 пожилым людям, безвозмездную продуктовую помощь по заявкам, зарегистрированным в системе "ОНФ. Помощь", получили более 30 тыс. человек. Активисты ОНФ в КБР передали 400 продуктовых наборов, собранных с помощью спонсоров и "Тележек добра", инвалидам, малообеспеченным и многодетным гражданам", - говорится в сообщении.

АНО "Ресурсный центр развития волонтерства (добровольчества) КБР" стал НКО-оператором проекта "Продуктовая помощь" Всероссийской акции #МыВместе в Кабардино-Балкарии. В доставке продуктовых наборов людям старше 65 лет участвовали все волонтеры штаба #МыВместе, представители местных администраций городских округов и муниципальных районов КБР, работники социальных служб республики и неравнодушные граждане.

"Волонтеры-медики" за время действия режима самоизоляции в Кабардино-Балкарии оказали помощь в приобретении товаров первой необходимости и лекарств более чем 600 пожилым людям, не покидавшим своих домов и квартир.

Акция #МыВместе проводится во всех регионах страны. Кол-центр работает в режиме 24/7. Телефон горячей линии: 8 (800) 200-34-11. Организаторы акции - ОНФ, Фонд Росконгресс, Ассоциация волонтерских центров, Всероссийское общественное движение добровольцев в сфере здравоохранения "Волонтеры-медики", "Волонтеры Конституции", ПАО "Ростелеком", предприниматели, НКО и обычные граждане. Через горячую линию или на сайте мывместе2020.рф каждый может предложить свою помощь или стать волонтером.