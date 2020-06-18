В Пермском крае впервые в регионе присвоили статус исторического поселения поселку Кын

ПЕРМЬ, 18 июня. /ТАСС/. Поселок Кын в Лысьвенском районе Пермского края первый в регионе получил статус исторического поселения, который позволит ему сохранить свою самобытность и застройку. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении пресс-службы администрации губернатора и правительства края.

"Это первый опыт региона по присвоению статуса исторического поселения населенному пункту. Статус позволит сохранять историческую застройку комплексно, не придавая каждому строению статус объекта культурного наследия. Также Кын теперь может принимать участие в конкурсе Минстроя РФ на развитие и благоустройство исторических поселений и малых городов", - сказано в сообщении.

По словам начальника Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Пермского края Александра Жуковского, в Кыне историческая обстановка и практически нетронутое природное окружение требуют защиты. "Там и первозданная природа, и подлинные постройки времени действия завода. Местная администрация готова развивать населенный пункт именно в статусе исторического поселения, поддерживая и развития экономику территории с упором на туристический поток. Сам статус исторического поселения позволяет сохранять не только объекты культурного наследия, но и средовую застройку с элементами благоустройства, весь антураж, который отличает данный населенный пункт от остальных, прежде всего - от городов", - отмечает он.

В дальнейшем статус исторического поселения могут получить поселки Бикбарда, Пашия и Покча.

Кын образован в 1759 году бароном Николаем Строгановым. Населенный пункт относится к той части поселков при металлургических заводах Урала, которые сохранились практически в исходном состоянии. Здесь есть дома рабочих и крестьян конца XIX - первой половины XX века, они представляют собой бревенчатые, в основном, одноэтажные здания с двух- или четырехскатными стропильными крышами. Дома расставлены вдоль дороги по обе стороны реки Кын, встречается и поперечная застройка, высотным центром ансамбля поселка является здание Свято-Троицкой церкви. В поселке проживают около 1 тыс. человек.