Дорожники Кабардино-Балкарии передали медикам автомобиль скорой помощи

НАЛЬЧИК, 18 июня. /ТАСС/. ФКУ Упрдор "Кавказ" и строительная компания "Партнер" передали медикам Кабардино-Балкарии (КБР) автомобиль скорой помощи, сообщила пресс-служба Минздрава региона в Instagram.

"Федеральное казенное учреждение Упрдор "Кавказ" и дорожно-строительная компания "Партнер" передали в дар Кабардино-Балкарской Республике новый автомобиль скорой помощи ("Газель" NEXT) класса "Б", - говорится в сообщении.

Министр здравоохранения КБР Рустам Калибатов выразил благодарность за оказанную помощь. "В такое непростое для здравоохранения республики время каждая единица спецавтотранспорта на счету, спасибо за поддержку и взаимодействие в социальных вопросах", - написал Калибатов.

Ранее в ведомстве сообщали, что в республику поступили шесть реанимобилей класса "С", машины поставлены по соглашению с Минпромторгом республики и переданы Кабардино-Балкарскому центру медицины катастроф. В скором времени республика получит еще пять машин скорой помощи.

По данным оперштаба в КБР, по состоянию на 18 июня в регионе зарегистрировано 4 209 подтвержденных случаев заражения коронавирусом (за сутки плюс 77). Выздоровели 2 167 (за сутки плюс 65), жертвами вируса стали 42 человек. В госпиталях находятся 1 298 человек, из них в реанимациях - 69 человека, дома под медицинским наблюдением - 2 399 человек, на амбулаторном лечении - 1 305 человек. В регионе проведено 71 874 исследований путем тестирования (за сутки плюс 1 737).