Более 300 детей-сирот в Дагестане получат жилье в 2020 году

МАХАЧКАЛА, 18 июня. /ТАСС/. Власти Дагестана обеспечат жильем 316 детей-сирот в текущем году, на это будет выделено 260 млн рублей из федерального и республиканского бюджетов. Об этом сообщается в четверг на сайте министерства образования и науки региона.

"В этом году в республике жильем будут обеспечены 316 детей-сирот. Из федерального бюджета на эти цели выделено более 110 млн рублей, из республиканского - 150 млн рублей", - говорится в сообщении.

Вице-премьер - министр образования и науки Дагестана Уммупазиль Омарова в ходе обсуждения по видеоконференцсвязи вопросов обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, напомнила главам муниципалитетов о сроках заключения контрактов и необходимости своевременного завершения процесса закупки жилья. "Вопрос приобретения жилья для детей-сирот - приоритетный и находится на особом контроле. Заключение контрактов должно быть завершено не позднее 30 июля", - приводятся ее слова на сайте.

Как отмечается, на сегодняшний день из 38 муниципалитетов торги объявлены лишь в 24. Министр поручила главам муниципалитетов ускорить работу и провести проверку сведений о детях-сиротах, состоящих в списке на наличие у них оснований для предоставления жилья. Как отмечается, в 2019 году в ходе такой проверки в семи районах республики были выявлены нарушения, связанные с включением в список на получение жилья лиц, не имеющих на то оснований.

Ранее полномочный представитель президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка сообщил, что поддержка детей-сирот в Дагестане находится на недостаточном уровне, совокупные затраты на содержание сироты и вознаграждение приемному родителю ниже установленного в регионе прожиточного минимума для детей. При этом он отмечал, что Дагестан демонстрирует достаточно высокие показатели по обеспечению жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

В начале февраля в Министерстве образования и науки Дагестана сообщали, что в регионе проживают более 4,7 тыс. детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Из них право на получение жилья имеют более 2,8 тыс. человек. В 2019 году в Дагестане на обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без родителей, выделено более 259 млн рублей из республиканского и федерального бюджетов.