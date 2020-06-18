К проекту "Умное Ставрополье" подключатся еще ряд муниципалитетов края

ПЯТИГОРСК, 18 июня. /ТАСС/. Участниками проекта "Умное Ставрополье" станут не только города-курорты Кавминвод и краевой центр, но и еще несколько муниципалитетов региона. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении пресс-службы регионального информационно-аналитического центра края - "Умное Ставрополье".

"Цифровая платформа "Умное Ставрополье" готова к тиражированию в городах региона. В настоящее время города-участники регионального проекта "Умные города Ставрополья" и города, дополнительно вовлеченные в идею по цифровизации, определяют потребность внедрения на своих территориях того или иного модуля действующей платформы. Эффективные решения, в части, касающейся туризма и сервиса, успешно апробированные в Железноводске, могут быть растиражированы не только в городах-участниках регионального проекта "Умный город" (Ставрополь, Невинномысск, Кисловодск, Пятигорск, Ессентуки), но также в Георгиевске, Лермонтове и Минеральных водах", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, основным посылом при реализации этой идеи будет обеспечение комфортного проживания местного населения, а также создание и поддержание условий для посещения городов туристами. "Комплексное программное обеспечение "Цифровой туризм города-курорта" - это хорошо зарекомендовавшее себя эффективное решение, состоящее из мобильного приложения туриста, туристического портала, туристических киосков (панелей) и программного обеспечения для управления информацией в них", - сказано в пресс-релизе.

Отмечается, что для муниципалитетов предложен ряд основных и дополнительных градообразующих модулей. Среди них - общественная безопасность, городская инфраструктура, ЖКХ, городское управление.

"Умный город" - это система модулей, синхронизация, работоспособность и взаимосвязь которых призвана задействовать ресурсы городских служб, обеспечивая оптимальную и комфортную жизнь населению. Современные технологии пришли и на Ставрополье. Наша задача внедрить эти цифровые решения в регионе, соблюдая принцип экологического и социального равновесия. Уже сейчас можно наблюдать, как поэтапно внедряемые проекты по цифровизации городского хозяйства меняют жизнь края, выводя его на качественно новый уровень жизни", - приводятся в сообщении слова директора Регионального информационно-аналитического центра Ставропольского края Сергея Рудомёткина.

О нацпроекте

Национальная программа "Цифровая экономика РФ" на срок до 2024 года включительно представляет собой один из 12 проектов, разработанных во исполнение майского указа президента 2018 года. Она включает в себя шесть федеральных проектов: нормативное регулирование цифровой среды, информационная инфраструктура, кадры для цифровой экономики, информационная безопасность, цифровые технологии и цифровое госуправление. Общий объем финансирования нацпроекта на ближайшие шесть лет - свыше 1,5 трлн рублей.