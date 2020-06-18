Минздрав Дагестана открыл единый контактный центр для приема обращений граждан

МАХАЧКАЛА, 18 июня. /ТАСС/. Единый контактный центр с многоканальным номером горячей линии для обращений по качеству и доступности оказываемой медпомощи, лекарственного обеспечения и другим вопросам начал работу в Дагестане. Об этом в четверг сообщили журналистам в пресс-службе регионального минздрава.

"В минздраве Республики Дагестан открылся единый контактный центр по вопросам, касающимся деятельности ведомства и подведомственных учреждений. По новому номеру горячей линии можно будет оставить обращения по качеству и доступности оказываемой медицинской помощи, лекарственного обеспечения и другим волнующим вопросам связанным со сферой здравоохранения", - говорится в сообщении.

Как отмечается, контакт-центр создан по поручению министра здравоохранения республики Джамалудина Гаджиибрагимова. Целью его создания является персонифицированный учет и контроль за рассмотрением устных обращений граждан в сфере здравоохранения по вопросам лекарственного обеспечения, оплаты труда, дополнительных выплат в сфере здравоохранения, оказания медицинской помощи взрослому и детскому населению, а также вопросам правовой сферы и кадрового обеспечения.

Предполагается, что дозвониться на новый телефон горячей линии +7 (8722) 78-03-03 станет намного проще, так как он многоканальный, а на звонки одновременно отвечают четыре оператора. "Отметим, что в их роли выступают добровольцы-волонтеры - это студенты-медики. Обращения граждан на горячую линию позволят своевременно выявлять проблемы в работе учреждения, и обеспечат обратную связь с пациентами. А функционирование контакт-центра обеспечивает современная информационная система с автоматизированным распределением обращений граждан по ответственным лицам, система также будет отслеживать своевременность рассмотрения обращения и ответа на него", - сообщили в министерстве.

При этом отмечается, что прежний номер горячей линии +7 (8722) 68-28-03 также продолжит функционировать.