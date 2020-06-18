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Калининградские власти объяснили простои медоборудования необходимостью его ремонта

В областном правительстве заверили, что учли все недостатки в работе

КАЛИНИНГРАД, 18 июня. /ТАСС/. Случаи простоев дорогостоящего медоборудования в Калининградской области вызваны его активным использованием, а также необходимостью его ремонта и подготовки кадров для работы на новой технике. Об этом сообщили журналистам в четверг в пресс-службе областного правительства.

Генпрокурор РФ Игорь Краснов, выступая в Совете Федерации в среду, обратил внимание на то, что в некоторых регионах, в том числе в Калининградской области, закупленное дорогостоящее медицинское оборудование лечебными учреждениями длительное время не использовалось. По всем таким случаям принимались меры прокурорского реагирования.

"Дорогостоящее оборудование в регионе используется очень активно. Министерством здравоохранения были учтены недочеты при организации ремонта такого оборудования, поэтому теперь при поставке и установке заключается контракт жизненного цикла для быстрого ремонта. Кроме того, для запуска некоторого оборудования необходимо переобучение специалистов от двух месяцев до полугода", - сообщили в пресс-службе областного правительства.

Подведомственные учреждения министерства здравоохранения региона при поддержке губернатора активно проводит ремонтные работы, закупают необходимое оборудование. Благодаря программе привлечения кадров расширяются возможности оказания помощи в муниципалитетах. Создаются межрайонные перспективные точки, например, Гусевская центральная районная больница, ведется разработка проектно-сметной документации Советского межрайонного центра и поликлинических центров в Калининграде, добавили в пресс-службе.

Теги
Калининградская областьКраснов, Игорь Викторович
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