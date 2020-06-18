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Работу спортобъектов для тренировок профессиональных команд возобновили на Ставрополье

При этом загрузка данных объектов должна составлять не более 25% от их единовременной пропускной способности

СТАВРОПОЛЬ, 18 июня. /ТАСС/. Власти Ставрополья возобновили работу физкультурных объектов, где тренируются профессиональные команды и российские сборные, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе губернатора края.

"Вновь начинают работать организации, подведомственные Минспорта РФ, на базах которых осуществляется подготовка российских сборных команд. Разрешена и работа физкультурно-спортивных объектов, в которых тренируются профессиональные спортивные команды края. При этом загрузка данных объектов должна составлять не более 25% от их единовременной пропускной способности", - говорится в сообщении.

Возобновить работу в регионе смогут также СПА-салоны, массажные салоны, солярии, бани, сауны и другие подобные объекты. Ограничения продолжат действовать в отношении бассейнов, фитнес-центров, аквапарков и других физкультурно-спортивных объектов.

С 11 июня в Ставропольском крае перестал действовать режим всеобщей самоизоляции. С этого же дня для посещения были открыты курортные парки, терренкуры и другие объекты курортной инфраструктуры. Проведение массовых мероприятий в регионе по-прежнему запрещено, как и работа парков культуры и отдыха, концертных залов, кинотеатров, музеев, библиотек. Исключение будет сделано только для военного парада в честь 75-й годовщины Победы.

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РоссияСеверный КавказСКФОСтавропольский край
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