Мэр Нальчика Ахохов вылечился после заражения коронавирусом

НАЛЬЧИК, 18 июня. /ТАСС/. Мэр столицы Кабардино-Балкарии Нальчика Таймураз Ахохов приступил к исполнению своих обязанностей после перенесенной в легкой форме коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе главы и правительства региона.

В начале июня администрация города сообщала, что у Ахохова подтвердился тест на коронавирус, он переносит болезнь в легкой форме и провел это время на самоизоляции.

"Глава КБР Казбек Коков поздравил мэра столицы Кабардино-Балкарии Таймураза Ахохова с выздоровлением после перенесенной коронавирусной инфекции, пожелал успехов в дальнейшей работе", - говорится в сообщении.

По данным оперштаба в КБР, по состоянию на 18 июня в регионе зарегистрировано 4 209 подтвержденных случаев заражения коронавирусом ( плюс 77 за сутки). Выздоровели 2 167 ( плюс 65 за сутки), умерли 42 человека. В госпиталях находятся 1 298 человек, из них в реанимациях - 69 человек, дома под медицинским наблюдением - 2 399 человек, на амбулаторном лечении - 1 305 человек. В регионе проведено 71 874 теста (плюс 1 737 за сутки).