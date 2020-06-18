Власти Калининградской области рассчитывают открыть музеи и летние кафе не позднее 1 июля

КАЛИНИНГРАД, 18 июня. /ТАСС/. Работу музеев, летних кафе, экскурсионных объектов и гостиниц для всех категорий граждан в Калининградской области планируется возобновить не позднее 1 июля. Об этом сообщила в четверг пресс-служба областного правительства.

Ситуацию в туристической отрасли региона обсудили на состоявшемся в четверг областном совете по туризму.

"В ходе заседания было озвучено, что не позднее 1 июля планируется возобновить работу музеев и объектов экскурсионного показа, летних кафе, а также коллективных средств размещения для всех категорий постояльцев. При этом заведения должны будут строго выполнять рекомендации Роспотребнадзора", - говорится в сообщении пресс-службы.

Губернатор области Антон Алиханов отметил, что в условиях ограничений область предпринимает меры по поддержке малого и среднего бизнеса, в том числе для восстановления индустрии гостеприимства. Он отметил, что туристический бизнес должен активнее заявляться на действующие программы поддержки предпринимательства.

Министр культуры и туризма области Андрей Ермак сообщил, что ведомство разрабатывает порядок предоставления субсидий из областного бюджета предпринимателям в сфере общественного питания и гостиничных услуг, размер которого будет зависеть от среднегодовой штатной численности и среднемесячной заработной платы в 2019 году. "Это так называемая субсидия на рестарт, на запуск объектов малого и среднего предпринимательства. Выделенные средства можно будет направить на приобретение масок, перчаток для персонала, санитарную обработку всех помещений, то есть на поддержку необходимого эпидемиологического порядка", - уточнил он.

В этом году ожидается существенное изменение структуры потребления туристического продукта отметил Ермак. "Упор будет сделан на индивидуальные туры и семейные поездки. У туристов появится более высокий запрос на самостоятельные путешествия. В приоритете будет природный, экологический отдых, с максимальным социальным дистанцированием. Это значит, что вырастет спрос на аренду автомобилей, на взаимодействие с индивидуальными гидами, построение индивидуальных экскурсий, интерес к мобильным приложениям. Поэтому основной акцент делаем на безопасности и цифровизации отрасли", - пояснил он.