В Чечне планируют к 2022 году построить сейсмоустойчивые школы и поликлинику

ГРОЗНЫЙ, 18 июня. /ТАСС/. Сейсмоустойчивые школы, детские сады и стоматологическую поликлинику сдадут в эксплуатацию в Чечне к июню 2022 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального министерства строительства и ЖКХ.

"К июню 2022 года республике возведут 14 объектов социального значения - это стоматологическая поликлиника в Грозном и 13 общеобразовательных учреждений. Новые здания построят на площадках, где ранее располагались аналогичные объекты. Еще два объекта в регионе будут реконструированы с целью усиления сейсмоустойчивости. Речь идет о двух детских садах, один из которых находится в Грозненском районе, а другой - в Ачхой-Мартановском", - отметили в пресс-службе.

По данным ведомства, в рамках госпрограммы на мероприятия по повышению устойчивости объектов в сейсмических районах республики в 2020 году выделено 1,4 млрд рублей из федерального и регионального бюджетов. "К концу следующего года также завершится реконструкция трех школ в Чеченской Республике. Вкупе с тринадцатью новыми школами, которые будут возведены по программе, это позволит обеспечить комфортными и безопасными условиями для учебы свыше семи тысяч школьников" - рассказали в пресс-службе.

Здания в Чечне возводятся с применением технологий сейсмостойкого строительства, которые позволяют выдержать землетрясения силой до девяти баллов.