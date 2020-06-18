Кирилло-Белозерский музей-заповедник открыл территорию для посетителей

ВОЛОГДА, 18 июня. /ТАСС/. Расположенный в Вологодской области Кирилло-Белозерский музей-заповедник, в составе которого один из крупнейших монастырей-крепостей средневековой Руси, открыл свою территорию для посещения, рассказал ТАСС в четверг директор музея Михаил Шаромазов.

"С 17 марта Кирилло-Белозерский музей-заповедник, все его филиалы и выставочные комплексы были закрыты в связи с ограничениями по коронавирусу. С сегодняшнего дня, с началом второго этапа снятия ограничительных мер в Вологодской области мы открыли территорию для посещения. Постоянные экспозиции пока закрыты до особого распоряжения министра культуры РФ, но оно ожидается в ближайшее время", - рассказал Шаромазов.

По данным пресс-службы музея, с 18 июня посетители смогут свободно передвигаться по территории музея, изучать архитектуру сооружений. Открыты также крепостные стены XVII века и Казанская башня. Гости могут прогуляться по двум ярусам фортификационных сооружений, познакомиться с интерьером башни и увидеть ансамбль монастыря с непривычного ракурса.

При этом в памятниках ведется подготовка к принятию туристов в соответствии с новыми требованиями: закуплены стеклянные экраны для касс, нанесена разметка социального дистанцирования, проводится санитарная обработка помещений. В главном входе музея - Казанской башне - производится бесконтактная термометрия, обработка рук дезинфицирующими средствами. Для посетителей Кирилло-Белозерского музея-заповедника и Музея фресок Дионисия закуплены специальные бесконтактные санитайзеры, которые будут установлены в ближайшее время. Вход на территорию музеев разрешен только в масках и перчатках, их можно приобрести в кассе.

О музее и монастыре

В состав федерального Кирилло-Белозерского музея-заповедника входят филиалы "Музей фресок Дионисия", "Музей-квартира Василия Белова", а также выставочные комплексы "Народный дом", "Музей Евгения Преображенского" и "Музей истории города Кириллова и Кирилловского района".

Кирилло-Белозерский монастырь был основан в 1397 году монахом Кириллом, самым известным из учеников и последователей Сергия Радонежского. Кирилл пришел на берег Сиверского озера в возрасте 60 лет и умер на 90-м году жизни, после смерти был канонизирован. Его мощи покоятся в храме Кирилла Белозерского, в экспозиции музея-заповедника хранятся вещи, которые связывают с именем святого.

Монастырь является крупнейшим монастырем-крепостью из дошедших до нашего времени со времен Древней Руси. Стены и башни, построенные по образцу крепостных укреплений Троице-Сергиева монастыря, намного превосходят троицкие как по протяженности, так и по размерам и огневой мощи. Крепость, построенная по инициативе и на средства государя Алексея Михайловича, является вершиной средневекового фортификационного искусства. До наших дней прекрасно сохранилась историческая планировочная структура архитектурного ансамбля. Она состоит из 11 каменных церквей, колокольни, двух трапезных, двух больниц, жилых и хозяйственных построек, находящихся в окружении двойного кольца крепостных укреплений XVI и XVII веков.

Архитектурный ансамбль включен в свод особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации. Ежегодно заповедник посещают более 300 тыс. туристов.