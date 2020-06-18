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Пандемия коронавируса нового типа

В Тамбовской области с 19 июня отменят режим самоизоляции

Маски и перчатки жители региона должны будут носить только в общественном транспорте и учреждениях органов власти

ТАМБОВ, 18 июня. /ТАСС/. Режим самоизоляции, который действовал в Тамбовской области с 1 апреля из-за угроза распространения коронавирусной инфекции, отменяется с 19 июня. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Никитин, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе областной администрации.

"Обязательная самоизоляция граждан на территории Тамбовской области отменяется с 19 июня, режим [самоизоляции] будет носить рекомендательный характер", - говорится в сообщении.

Кроме того, в регионе смягчается перчаточно-масочный режим. Обязательно использовать маски необходимо лишь в общественном транспорте и учреждениях органов власти, в остальных случаях использование средства защиты носит рекомендательный характер. Также в области возобновляется тренировочный процесс у спортсменов сборных команд, разрешается посещение храмов.

В настоящий момент в Тамбовской области зарегистрировано 4 152 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, что на 64 случая больше, чем сутками ранее. По данным оперштаба, подобная динамика сохраняется в регионе последние две недели, что говорит о стабилизации эпидемиологической ситуации в регионе. Всего в области выздоровело 2 094 человека, умерли 12.

Теги
РоссияНикитин, Александр ВалерьевичТамбовская областьПандемия коронавируса нового типа
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