Участок дороги между КБР и Северной Осетией отремонтируют за 745 млн рублей

НАЛЬЧИК, 18 июня. /ТАСС/. Участок дороги регионального значения Прохладный - Эльхотово, объединяющий несколько районов Кабардино-Балкарии (КБР) с Северной Осетией, будет отремонтирован за 745 млн рублей, сообщили в четверг на сайте главы и правительства КБР.

Вопросы развития региональной дорожной сети рассмотрены на совещании главы КБР Казбека Кокова с руководством правительства региона и профильным министерством. Рассмотрены ход запланированных на 2020 год работ на дорогах общего пользования регионального и местного значения, а также перспективы на предстоящий период.

"По результатам достигнутой договоренности между руководством КБР и министерством транспорта Российской Федерации были приняты положительные протокольные решения о выделении 745 млн руб. на строительство участка автодороги Прохладный - Эльхотово", - говорится в сообщении. Время проведения работ и конкретный участок не уточняется.

Автодорога регионального значения Прохладный - Эльхотово объединяет Прохладненский, Майский, Терский районы Кабардино-Балкарии и выходит на границу с Северной Осетией. Ранее сообщалось, что на трассе в 2020 году ведутся ремонтные работы на участке проходящем через селение Дейское (проживает 4 734 человек) Терского района. Протяженность участка, по данным Минтранса региона, составляет 5,2 км, кроме ремонта дорожного полотна планируется установка уличного освещения и светофора, работы завершатся в конце октября.

Реализация в 2020 году региональных составляющих национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" позволила республике занять лидирующие позиции среди субъектов России по освоению средств федерального бюджета, отмечено в сообщении. Протяженность дорог, которую планируется привести в нормативное состояние к концу года составит более 200 км, из них по линии нацпроекта "БКАД" предусмотрено 90 объектов регионального значения общей протяженностью до 100 км, завершение которых ожидается с опережением графика. "На сегодняшний день раньше установленных сроков введены в эксплуатацию 16 из них в границах поселений Псынабо, Псыгансу, в ближайшее время завершатся работы еще на трех объектах в границах с. п. Алтуд, с. п. Псынадаха и г. п. Залукокоаже", - отмечено в сообщении.

О нацпроекте

Нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" является развитием одноименного приоритетного проекта, стартовавшего в 2016 году. В него включены четыре федеральных проекта: "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства", "Дорожная сеть", "Безопасность дорожного движения" и "Автомобильные дороги Минобороны России". Финансирование нацпроекта со стороны регионов РФ за шесть лет составит 4 трлн 139,1 млрд рублей, федеральный бюджет направит 440,9 млрд рублей.