На Ставрополье переобучили более 5 тыс. медиков во время пандемии

СТАВРОПОЛЬ, 18 июня. /ТАСС/. Более 5 тыс. начинающих и уже работающих медиков прошли переобучение в Ставропольском крае, чтобы лечить пациентов с коронавирусом. Об этом в четверг сообщил губернатор Владимир Владимиров во время прямой линии с жителями края.

"Мы четко понимаем, как работают врачи, четко понимаем проблемы в этом плане - нехватка реаниматологов и так далее. За два месяца [в период пандемии] мы дополнительно отучили и переобучили более 5 тыс. человек, чтобы они могли начать работать с пациентами, зараженными коронавирусом", - сказал он.

Краткосрочные образовательные курсы для медиков организованы на базе Ставропольского медицинского университета. Обучение проходили, в частности, медики, студенты старших курсов медицинского университета.

В медицинских учреждениях края подготовлены более 2,8 тыс. инфекционных коек для приема пациентов с коронавирусом, более 900 из них обеспечены подачей кислорода, более 270 коек обеспечены аппаратами искусственной вентиляции легких. В регионе создан двухмесячный запас средств индивидуальной защиты.

С 11 июня в Ставропольском крае перестал действовать режим всеобщей самоизоляции. С этого же дня для посещения были открыты курортные парки, терренкуры и другие объекты курортной инфраструктуры. Проведение массовых мероприятий в регионе по-прежнему запрещено, как и работа парков культуры и отдыха, концертных залов, кинотеатров, музеев, библиотек. Исключение будет сделано только для военного парада в честь 75-й годовщины Победы.