На участие в форуме "Машук" поступило более 3 тыс. заявок

СТАВРОПОЛЬ. 18 июня. /ТАСС/. Организаторы Северо-Кавказского форума "Машук" приняли более 3 тыс. заявок на участие в первую неделю с начала регистрации. Об этом сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров во время прямой линии с жителями региона.

"Машук" мы до конца не удаляли со своей повестки, но ситуация такая, какая есть. Первые две смены переводим в онлайн-режим, уже более 3 тыс. детей зарегистрировались", - сказал он.

Регистрация на участие была открыта шесть дней назад. Форум в этом году впервые будет проведен в онлайн-формате, он пройдет с 10 по 26 августа.

"Третью смену мы все-таки хотим провести в очном формате, не могу сказать, что точно ее в таком формате проведем. Но надеюсь, что к тому времени, к концу августа, мы ситуацию с заболеваемостью коронавирусом в Ставропольском крае победим", - сказал Владимиров.

Ранее сообщалось, что форум готов принять более 3 тыс. молодых людей для участия в трех тематических сменах. Участники форума получат доступ к образовательным материалам в зависимости от выбранного при регистрации портфеля участия. Кроме того, будет организована карьерная мастерская - онлайн-площадка, обеспечивающая эффективную и комфортную коммуникацию участников форума с ведущими работодателями округа.

Северо-Кавказский молодежный форум "Машук" проводится в Пятигорске Ставропольского края с 2010 года. В 2019 году форум проходил с 9 по 30 августа, впервые на "Машуке" была организована третья смена, а число участников увеличилось до 3 тыс.