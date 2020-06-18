Власти НАО хотят включить Карскую губу в Западно-Сибирский рыбохозяйственный бассейн

ТАСС, 18 июня. Власти Ненецкого автономного округа (НАО) инициировали включение территории поселений, расположенных вблизи Карской губы, в состав Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна, чтобы обеспечить законность рыбалки для местных жителей. Об этом говорится в сообщении на официальной странице администрации НАО "ВКонтакте".

Вблизи Карской губы на северо-востоке НАО располагается Карский сельсовет, в состав которого входит единственное поселение - Усть-Кара с населением более 500 человек. Основным занятием населения является оленеводство и рыболовство.

"Карская губа и местные реки не вошли ни в один рыбохозяйственный бассейн и, к большому сожалению, от этого сегодня страдают местные жители. Для восстановления справедливости и законного права рыбаков-любителей осуществлять промысел мы обратились в Минсельхоз и Росрыболовство для внесения соответствующих поправок в правила рыболовства для Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна", - процитировали в пресс-службе врио главы НАО Юрия Бездудного.

По информации Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии, Карское море входит в Западно-Сибирский рыбохозяйственный бассейн. При этом в Правилах рыболовства для данного бассейна Карская губа, являющаяся составной частью Карского моря, не упоминается в перечне водных объектов.

"[Включение в состав бассейна] позволит жителям поселка Усть-Кара легально заниматься любительским рыболовством. Сегодня они не имеют возможности ловить навагу и другую рыбу, и рискуют быть оштрафованы надзорными органами", - поясняется в сообщении.