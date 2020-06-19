Реконструкцию аэропорта Норильска завершат к сентябрю 2020 года

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Полная реконструкция аэропорта Алыкель - главных воздушных ворот Норильского промышленного района и Таймыра - завершится к сентябрю этого года, тогда же будет получен сертификат соответствия. Об этом на совещании в Норильске сообщил руководитель Росавиации Александр Нерадько.

Реконструкция аэропорта в Норильске - важнейший этап развития Арктической зоны. Объект имеет федеральное значение. Ожидается, что после завершения реконструкции он станет одним из самых современных аэропортовых комплексов российской Арктики.

"Нам обязательно в этом году надо завершить все работы и ввести весь комплекс в эксплуатацию. К сентябрю [нужно] ввести весь комплекс в работу и получить заключение соответствия", - сказал Нерадько.

Подготовка к реконструкции аэропорта началась в 2015 году. В 2016-2018 году была проведена реконструкция взлетно-посадочной полосы, с 2019 года началась модернизация наземной инфраструктуры аэропорта. Общий объем инвестиций в реконструкцию объектов аэропорта составит более 12,5 млрд рублей. Из федерального бюджета на выполнение работ выделено 7,6 млрд рублей. "Норникель", которому принадлежит комплекс зданий и сооружений аэропорта, направил на эти цели более 5 млрд рублей.

Нерадько напомнил, что на период проведения реконструкции аэропорт не закрывал авиационное сообщение.