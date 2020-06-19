В Ингушетии в рамках экологического проекта школьники соберут 100 т макулатуры

МАГАС, 19 июня. /ТАСС/. Экологический проект, в рамках которого школьники соберут 100 т макулатуры, реализуют в Ингушетии. Проект будет поддержан региональным Минприроды, сообщил ТАСС и. о. министра природных ресурсов Ингушетии Магомед Евлоев в пятницу.

"Автор экопроекта под инновационным названием "Спаси Грута" Адам Мальсагов организовал в местных школах пункты приема макулатуры. В прошлом году благодаря экопроекту школьникам удалось собрать порядка 65 т макулатуры, в этом году планируется увеличить количество школ-участников проекта и собрать более 100 т. Цель акции - улучшение экологической и санитарно-эпидемиологической обстановки, а также привитие молодежи культуры раздельного сбора мусора", - сказал Евлоев.

По его словам, проект будет поддержан ведомством, а школам, собравшим наибольшее количество макулатуры, министерство будет дарить ценные подарки.

"По мере возможностей будем поддерживать проекты защитников природы и оказывать им финансовую помощь в их реализации, поскольку современная молодежь активно ведет работу по охране окружающей среды и делает это не для галочки, а от души. Я готов вместе с экоактивистами проводить работу, которая будет приносить пользу в деле сохранения уникальной природы России и ее биоразнообразия", - добавил Евлоев.

Конкурс "Спаси Грута" впервые был проведен в Ингушетии в 2018 году на средства президентского гранта, в нем приняли участие четыре школы, ученики собрали 14 т макулатуры. Также в школах были проведены уроки для повышения экологической грамотности детей.