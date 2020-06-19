В самом отдаленном районе Северной Осетии до конца года построят 16 ФАПов по нацпроекту

ВЛАДИКАВКАЗ, 19 июня. /ТАСС/. Самый отдаленный - Моздокский район Северной Осетии получит 16 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) по нацпроекту "Здравоохранение". Об этом ТАСС сообщил министр строительства и архитектуры Артур Тотиков в пятницу.

"Строительство объектов здравоохранения - одна из наших основных задач. Особенно это актуально в период пандемии новой коронавирусной инфекции. Наращивание сети фельдшерско-акушерских пунктов, несомненно, снимет нагрузку с действующих медицинских заведений. Тем более сейчас, когда увеличилась необходимость в обследовании пациентов и профилактических мероприятиях. Так, в Моздокском районе до конца года будет создано 16 ФАПов", - сказал Тотиков.

Фельдшерско-акушерские пункты появятся в поселках и станицах Моздокского района. В настоящее время идет строительство в поселках Комарово, Садовый, станице Черноярская, Новоосетинская, в селениях Хурикау, Кусово и Малгобек, а также в поселке Тельмана. В последнем уже завершены работы по устройству фундаментов, возведению кирпичной кладки наружных стен и внутренних перегородок, а также монтажу плит перекрытия. Идут работы по огнезащите деревянных конструкций для дальнейшего устройства кровли. Выполняются работы по разводке кабельной продукции и слаботочных систем.

В станицах Новоосетинская и Черноярская также уже устроен фундамент и возведена кирпичная кладка наружных стен и внутренних перегородок. На данный момент ведутся подготовительные работы к монтажу кровли.

Также в течение года ФАПы будут построены в поселках Советский, Калининский, Черноярский, селениях Веселое, Сухотское, Елбаево, Раздольное, Киевское, а также в поселке Черноярская.

Нехватка ФАПов

Фельдшерско-акушерские пункты и амбулатории необходимо построить в двух десятках сел Северной Осетии. Как сообщили ТАСС в пресс-службе главы и правительства республики, строительство и реконструкция ФАПов будет проходить благодаря национальному проекту "Здравоохранение" и региональному проекту "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи". В 2020 году в 25 населенных пунктах ФАПы будут строиться, а в 11 на объектах будет проводиться реконструкция.

ФАПы, которые сейчас расположены в сельской местности, были построены в 1930-х, 1950-х и 1960-х и ни один из них не соответствует современным строительным, санитарно-эпидемиологическим и пожарным нормам и требованиям. Аналогичная ситуация и в фельдшерско-акушерских пунктах в горных селах.

Наличие ФАПов является обязательным для населенных пунктов, где проживают от 100 до 2 000 человек. В отдаленных населенных пунктах планируется проведение регулярных подворовых осмотров и задействование мобильных фельдшерско-акушерских пунктов.

Власти Северной Осетии до 2023 года планируют отремонтировать ФАПы в 43 населенных пунктах.