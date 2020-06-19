На Юге России вновь ожидаются ливни и град

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Ливни, сопровождаемые грозами и в отдельных районах градом, сохранятся в предстоящие выходные дни в горной местности регионов Юга России: на Ставрополье, республиках Северного Кавказа, юге Краснодарского края, в Крыму и Адыгее, сообщил ТАСС в пятницу ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

"В регионах юга страны с горной местностью сохраняется тенденция к ливням, грозам, местами прогнозируется град. В выходные дни на севере Кубани ожидаются не сильные осадки, а вот южнее Краснодара, в Адыгее, Сочи, интенсивные грозовые дожди, как и в республиках Северного Кавказа. И это при сравнительно невысокой температуре, в пределах 25 градусов. По северу Ростовской области, как и в Волгограде, в выходные будет жарко и без существенных осадков", - сказал он.

В Крыму максимальная температура воздуха в выходные дни не превысит 26 градусов. В Краснодаре в субботу ожидается 28-29 градусов, в воскресенье до 32 градусов, ливни пройдут преимущественно во второй половине дня. Невысокая температура, в пределах 23 градусов, прогнозируется в субботу и воскресенье на Ставрополье.

"В Астраханской области будет очень жарко, до 36-37 градусов, в Волгоградской области температура воздуха чуть ниже, 32-33 градуса. В Ростовской области, Ростове-на-Дону при температуре в пределах 29-32 градусов возможны кратковременные дожди. Температура воздуха в южных регионах страны будет выше нормы на 4-5 градусов", - уточнил Синенков.

Утром в понедельник на европейскую часть России начнет оказывать влияние атмосферный фронт. В понедельник он дойдет до Волгограда и севера Ростовской области, во вторник - до Ростова-на-Дону и севера Кубани. Только в среду-четверг атмосферный фронт доберется до южных районов, дождей станет меньше.

"Их прекращение ожидается только в конце недели. Наступит долгожданная прохлада, зной уменьшится градусов на 5", - добавил собеседник агентства.