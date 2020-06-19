Ингушетия намерена привлечь мастеров Союза художников России к оформлению аэропорта Магас

МАГАС, 19 июня. /ТАСС/. Комитет по туризму Ингушетии намерен привлечь мастеров Союза художников России к оформлению зала прилета аэропорта Магас в национальном стиле. Об этом ТАСС рассказал председатель комитета Беслан Мизиев в пятницу.

"Мы запустили в регионе конкурс на лучший проект по оформлению зала прилета аэропорта Магас, в котором может принять участие любой желающий. Основная тематика: это национальная культура, традиции, легенды ингушей. Мы направили письмо с предложением принять участие в оформлении и росписи стен не только в Союз художников республики, но и в Союз художников России, надеемся, что мастеров заинтересует наш проект", - сказал Мизиев.

По его словам, проект конкурса разработан комитетом совместно с руководством аэропорта. "Первое впечатление очень важно, и мы уверены, что результат покорит не только наших долгожданных туристов, но и будет радовать глаз наших жителей. Сейчас мы заняты сбором предложений населения, лучший проект будет взят нами за основу оформления", - добавил глава комитета.

Ранее Мизиев сообщал ТАСС, что для увеличения турпотока в регион власти намерены сделать акцент на развитии событийного, спортивного, экологического и оздоровительного видов туризма.

Аэропорт Магас расположен в 30 км к северо-востоку от столицы Ингушетии.