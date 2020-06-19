Новую поликлинику военного госпиталя во Владикавказе планируют сдать до конца года

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 июня. /ТАСС/. Строительство поликлиники 412-го военного госпиталя во Владикавказе планируют завершить в этом году, сообщил журналистам в пятницу в ходе брифинга начальник медицинской службы Южного военного округа (ЮВО) Серго Папко.

"Продолжается строительство 412-го военного госпиталя в городе Владикавказе. В этом году планируется завершение строительства поликлиники, начато строительство инфекционного корпуса", - сказал Папко.

По его словам, на территории военного округа в этом году уже завершено строительство нового лечебного корпуса и столовой для пациентов 1602-го военного клинического госпиталя в Ростове-на-Дону. По поручению президента страны в короткие сроки военные строители построили многофункциональные медицинские центры в Ростове-на-Дону, Волгограде и Севастополе.

Папко отметил, что новые объекты здравоохранения, которые получил округ, оснащены необходимым медицинским оборудованием и отвечают современным требованиям лечения инфекционных больных.