Мобильный технопарк "Кванториум" начнет работать в Дагестане с нового учебного года

МАХАЧКАЛА, 19 июня. /ТАСС/. Министерство образования и науки Дагестана закупило передвижной технопарк "Кванториум" по нацпроекту "Образование", он начнет работать с сентября текущего года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минобрнауки республики.

"С нового учебного года в Дагестане начнет работать мобильный технопарк "Кванториум", приобретенный Министерством образования и науки республики в рамках реализации федерального проекта "Успех каждого ребенка" нацпроекта "Образование". Мобильный "Кванториум" - это передвижная автомобильная лаборатория, оснащенная высокотехнологичным оборудованием для обучения детей по программам инженерной направленности", - сказал представитель пресс-службы.

По его словам, деятельность передвижного "Кванториума" будет способствовать "организации инновационной проектной деятельности в образовательных учреждениях республики, расположенных в сельской и труднодоступных местностях". Приобретение мобильного технопарка стало возможным благодаря победе Минобрнауки Дагестана в конкурсном отборе Минпросвещения России на предоставление грантов в рамках реализации нацпроекта "Образование".

По словам вице-премьера - министра образования и науки Дагестана Уммупазиль Омаровой, "Кванториум" пользуется "большой популярностью у дагестанских школьников, но доступен он только для городских учащихся". "С появлением мобильного технопарка мы сможем охватить инновационным обучением школьников и в сельской местности. Очень важно обеспечить равные возможности обучения для всех детей. К 2024 году мы планируем закупить дополнительно еще три мобильных технопарка", - приводит пресс-служба слова Омаровой.

Образовательные программы мобильного технопарка направлены на освоение школьниками предметных (hardskills) и гибких (softskills) компетенций. Занятия будут проходить в сетевой форме по направлениям "технология", "программирование/виртуальная и дополненная реальность", "промышленная робототехника/промышленный дизайн" и "гео/ аэро".

"Основной период деятельности передвижной лаборатории приходится на учебный год. Во время летних каникул мобильный технопарк будет участвовать в реализации инженерных и профильных смен в летних оздоровительно-образовательных лагерях. В данный момент Малая академия наук Дагестана, которая будет руководить работой мобильного технопарка, ведет набор специалистов научно-технической сферы в качестве штатных педагогов", - заключил собеседник агентства.

О кванториумах и нацпроекте

Кванториумы - это технопарки для детей от пяти до 18 лет. Проект, поддержанный президентом России Владимиром Путиным, призван вовлечь как можно больше учащихся в инженерно-конструкторскую и научно-исследовательскую деятельность. Развитие сети детских технопарков "Кванториум" и центров цифрового образования детей "IT-куб" является одним из направлений нацпроекта "Образование".

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019-го до 2024 года. Его общий бюджет по стране составит 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.