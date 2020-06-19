В Кабардино-Балкарии 14 км автодороги "Кавказ" расширят до четырех полос

ПЯТИГОРСК, 19 июня. /ТАСС/. Участок протяженностью 14 км отремонтируют к концу 2021 года и расширят до четырех полос, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе ФКУ Упрдор "Кавказ"

"К концу 2021 года ФКУ Упрдор "Кавказ" завершит капитальный ремонт в селениях Старый Черек и Аргудан с 468 по 482 км трассы. <...> Ширина проезжей части составит 14 м, а каждой полосы движения - по 3,5 м", - сообщили в пресс-службе, отметив, что двухполосный участок не справлялся с интенсивностью движения, возросшей до 25 тыс. автомобилей в сутки. В ходе капремонта специалисты расширят земляное полотно и устроят дорожную одежду. Вне населенных пунктов обочины укрепят на ширину 2,5 м по обе стороны дороги. Кроме того, для отвода воды переустроят 21 водопропускную трубу.

Дорожники ликвидируют один очаг аварийности, а также два потенциальных места концентрации ДТП, уточнили в пресс-службе. В целях обеспечения безопасности движения устроят 2,7 км краевого барьерного ограждения и более 9 км бортовых камней. Помимо этого, нанесут разметку из термопластика и установят новые дорожные знаки.

В Старом Череке и Аргудане переустроят свыше 4 км линий искусственного освещения и устроят 7 км тротуаров с пешеходным ограждением. Также планируется оборудование четырех остановочных комплексов с автопавильонами и комфортными зонами посадки. "Доведение федеральной автодороги Р-217 "Кавказ" до четырехполосного движения с необходимой пропускной способностью - одна из главных задач Росавтодора. Так, по окончании работ на трех участках общей протяженностью 37 км, 101 км, что составляет более 65%, Р-217 на территории Кабардино-Балкарии будет с четырьмя полосами", - отметил начальник ФКУ Упрдор "Кавказ" Руслан Лечхаджиев, слова которого приводит пресс-служба.

Всего на участке задействовано 45 рабочих и 25 единиц спецтехники. На местах производства работ движение автомобилистов организованно по временной схеме.

О дороге

Автодорога Р-217 "Кавказ" берет начало в Краснодарском крае и ведет до границы с Республикой Азербайджан, связывая Россию с Закавказьем. Трасса является частью двух европейских и одного азиатского маршрутов. При этом в будущем она примкнет к формируемому транспортному коридору "Север - Юг", который призван обеспечить связь между странами Балтии и Индией через Иран.