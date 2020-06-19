Жители Кабардино-Балкарии собрали гуманитарную помощь для Карачаево-Черкесии

НАЛЬЧИК, 19 июня. /ТАСС/. Жители Кабардино-Балкарии (КБР) отправили гуманитарную помощь Карачаево-Черкесии, на собранный один миллион рублей закупили индивидуальные средства защиты (СИЗ) и продукты питания, сообщил ТАСС в пятницу активист и блогер Кязим Айшаев.

"Мы с друзьями организовали гуманитарную помощь и сегодня отправляем ее в Карачаево-Черкессию. На собранные [деньги] силами простых граждан [в размере] около одного миллиона рублей нами приобретены антисептики, одноразовые маски, респираторы, пульсоксиметры и продуктовые наборы", - рассказал Айшаев.

Благотворительный фонд "Инсан" из Дагестана такую помощь оказывает жителям своей республики с момента начала пандемии, а теперь направляет ее и в другие республики Северного Кавказа.

"С начала пандемии наш фонд приобрел и раздал 250 т продуктовых наборов для жителей Дагестана. Видя всю эту работу, которая была проделана, к нам начали поступать заявки из других регионов - Карачаево-Черкессии, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии, поэтому нами было принято решение об оказании такой же помощи соседним республикам", - рассказал ТАСС руководитель фонда Магомедрасул Ахмедов.

Накануне представители "Инсана" отвезли в КБР 25 т продуктов первой необходимости и СИЗ для врачей (многоразовые качественные костюмы, очки, бахилы, кислородные концентраторы, одноразовые маски и многое другое).

"В общей сложности мы в каждую республику отправляем помощь на четыре миллиона рублей. Средства жертвуют простые граждане, <...> в основном это жители Дагестана, но в просторах интернета к нам присоединяются жители со всех уголков страны", - отметил он, пояснив, что СИЗ для врачей переданы представителю Минздрава КБР, а продукты будут распределены нуждающимся через муфтият региона.

Ситуация в регионе

По оперативной информации рабочей группы аппарата полномочного представителя президента РФ в СКФО по координации действий регионов в борьбе с распространением коронавируса, на 19 июня коронавирусная инфекция подтверждена у 26 146 жителей округа. За прошедшие сутки число случаев заболевания выросло на 473. В округе умер из-за коронавирусной инфекции 621 человек, выздоровели и выписались из медицинских учреждений 17 027 человек. В больницах округа в тяжелом состоянии находится 237 пациентов, в состоянии средней тяжести - 1 492.