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В лесах Башкирии вводится особый противопожарный режим

Он будет действовать с 22 июня и до особого распоряжения

УФА, 19 июня. /ТАСС/. Глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ о введении в лесах региона с 22 июня особого противопожарного режима, сообщается в пятницу на сайте правительства республики.

"В Башкортостане с 22 июня и до особого распоряжения вводится особый противопожарный режим в лесном фонде. Распоряжение правительства Республики Башкортостан № 618-Р от 18 июня 2020 года подписал глава Башкортостана Радий Хабиров", - говорится в сообщении.

Органам исполнительной власти и муниципалитетам региона указом поручено усилить обеспечение пожарной безопасности в населенных пунктах, обеспечить их телефонной связью, организовать круглосуточное дежурство в пожарных подразделениях.

По данным Минлесхоза Башкирии, с начала пожароопасного сезона зарегистрирован 21 лесной пожар, а за аналогичный период прошлого года - 114. Основной причиной возгораний является человеческий фактор.

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РоссияБашкортостанХабиров, Радий Фаритович
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