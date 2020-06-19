В параде Победы в Северной Осетии примут участие три ветерана

ВЛАДИКАВКАЗ, 19 июня. /ТАСС/. Три ветерана Великой Отечественной войны примут участие в параде Победы в Северной Осетии. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба главы и правительства республики по итогам заседания оргкомитета "Победа".

"Принять участие в военном параде на площади Свободы во Владикавказе смогут три ветерана Великой Отечественной войны. У каждого из них будет отдельное транспортное средство и сопровождающий. Такое решение было принято в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в Северной Осетии", - говорится в сообщении.

Для предотвращения заноса коронавирусной инфекции силами спецслужб будет проведена дезинфекция до и после торжества на площади Свободы, где будет проходить парад.

Праздничное мероприятие в Северной Осетии пройдет без зрителей. Наблюдать за торжеством можно будет в прямом эфире национального телеканала "Осетия-Ирыстон".

29 мая президент России Владимир Путин подписал указ о проведении военного парада и салюта 24 июня в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Позднее глава государства объявил данный день нерабочим. Торжественные мероприятия пройдут в девяти городах-героях и 19 городах, где дислоцируются штабы военных округов, флотов и объединений Вооруженных сил России.