Систему сигнального освещения на пешеходных переходах впервые внедрят в Салехарде

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Сигнальное освещение впервые будет внедрено на 30 пешеходных переходах столицы Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) города Салехарда до конца 2020 года по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Предполагается, что работы по установке системы начнутся уже со следующей недели, новшество будет установлено в рамках Года Дорог, объявленного губернатором Дмитрием Артюховым на Ямале, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального правительства.

"В 2020 году в качестве пилотного проекта на территории окружной столицы Ямала планируется внедрить систему сигнального освещения на 30 пешеходных переходах, 12 из них будут оборудованы вблизи образовательных учреждений до начала нового учебного года. Система позволяет идентифицировать и пешехода, и транспортное средство, которые приближаются к пешеходному переходу, автоматически активизирует сигнальные элементы (информационное табло "Пешеход" и прожекторы освещения зоны пешеходного перехода), находящиеся над проезжей частью дороги. В темное время суток на пешеходном переходе будет включаться проекция дорожной разметки и подсветка дорожного знака", - рассказали в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что помимо прочего, система будет записывать процесс перехода пешехода через проезжую часть, а также хранить информацию. Данные о работе оборудования будут передаваться в единый центр управления.

"Работы по ним начнутся со следующей недели, часть сделают до 1 сентября, остальные до конца года. Качественное освещение пешеходных переходов - обязательное условие для обеспечения безопасности как для пешеходов, так и для водителей, особенно в климатических условиях Крайнего Севера", - пояснили в ведомстве.

Ямальский Год дорог

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов в ходе ежегодного доклада о положении дел в регионе в феврале объявил 2020 Годом дорог на Ямале. Предполагается, что в течение года в ЯНАО начнется строительство и ремонт 400 км дорог.

По поручению главы региона, до конца года планируется завершить работы на 70 км муниципальных и более 230 км региональных дорог. Кроме того, будут проведены работы на таких участках, как граница ЯНАО - Губкинский, подъезд к Ноябрьску и Пуровск - Коротчаево, Надым - Пангоды, подъезд к Аксарке, Пурпе - Пуровск.

"Работы начнутся в этом году и продолжатся в следующем", - рассказали ТАСС в пресс-службе правительства.

Также весной начались работы на одном из объектов капитального ремонта региональной автодороги Сургут - Салехард и на участке Пурпе - Пуровск. В мае начали ремонт моста через реку Пурп.

Всего в текущем году в рамках нацпроекта запланировано выполнить работы на 19 объектах региональных и местных дорог, включая объекты Салехарда и Лабытнанги, общей протяженностью 65,9 км.

Важные проекты окружной столицы

В конце мая в Салехарде были начаты ремонтные работы от кольцевой развязки по ул. Объездная до улицы Богдана Кнунянца, общей протяженностью 1.3 километра. Планируется, что там будут заменено дорожное полотно, тротуары и бордюры. Как рассказал ТАСС заместитель генерального директора по строительству АО "Партнер", являющегося подрядчиком объекта, Александр Хомутовский, особенностью ремонтируемых в этом году участков дороги является то, что их выбрали сами автолюбители.

"Сейчас есть интересная тенденция - сами автолюбители и жители города могут отмечать самые убитые дороги онлайн. Администрация, основываясь на этих данных, разрабатывает проектно-сметную документацию и выставляет на торги. Действительно, если бы на них не обращали внимание еще год-два, то просто ремонтом эти дороги уже бы не отделались. Городской казне это бы обошлось в 2,5-3 раза дороже", - сказал Хомутовский.

Он добавил, компания порядка 25 лет работает с муниципальный заказчиком, поэтому с появлением нацпроекта, объемы работ не сильно увеличились. "Надзорных органов стало больше: Росавтодор нас контролирует и всю документацию, дирекция дорожного хозяйства ЯНАО принимают участие и сам заказчик - дирекция единого заказчика города Салехарда", - рассказал Хомутовский.

Завершение работ на арктической трассе

В Ямало-Ненецком автономном округе продолжается строительство арктической автотрассы Надым - Салехард, которая пройдет по болотистой местности и соединит крупные города, между которыми сейчас есть только зимники и авиасообщение. По словам губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова, трасса должна связать Салехард с сетью федеральных дорог, в том числе обеспечив транспортную связь с Тюменью и Екатеринбургом.

По данным властей, работы будут завершены в четвертом квартале 2020 года, именно тогда по дороге смогут проехать первые транспортные средства.

"Работы по строительству трассы Надым - Салехард ведутся круглогодично. Сквозной проезд планируем открыть в 4-м квартале 2020 года с переходным типом дорожного покрытия - часть в щебне, часть в асфальте", - отметили в пресс-службе правительства ЯНАО.

Коронавирус не помешал

По словам Хомутовского, пандемия коронавируса не повлияла на ход работ по строительству и ремонту дорог. "В этом году в связи с пандемией возникли некоторые проблемы, но сейчас благодаря содействию департамента дорожного строительства ЯНАО, Минтранспорта РФ, он и решились, и мы ожидаем прибытия своих специалистов", - пояснил он.

Собеседник отметил, что в "Партнере", как и во многих других организациях, работают вахтовые рабочие. В частности, специалисты, работающие на импортном оборудовании, которые осуществляют наладку, обслуживание. Поэтому в компании, уже подготовились к прибытию коллег: заключены договоры с эпидемстанцией и контракты на тестирование работников. Кроме того, работники будут соблюдать двухнедельную обсервацию. "Простоев из-за коронавируса не будет", - резюмировал Хомутовский.

В пресс-службе регионального правительства ТАСС уточнили, что всех поступающих на смену сотрудников осматривает медицинский работник, проводится термометрия. В бытовых рабочих помещениях достаточно средств защиты для обработки рук, перчаток, масок и т.д. Ведутся журналы по дезинфекции. Транспортировка сотрудников от места проживания до объекта и обратно осуществляется в автобусах предприятий.

О нацпроекте

Всего в ходе реализации в регионе нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" на Ямале до 2024 года планируется построить 110 км, отремонтировать 82,2 км, провести капитальный ремонт 45,1 км и реконструировать 7 км дорог. На эти цели будет направлено 19 млрд 651 млн рублей.

Нацпроект "Безопасные и качественные автодороги" охватит 104 города, формирующих агломерации, в 83 субъектах РФ. В частности, в рамках реализации проекта к 2024 году (по сравнению с 2017 годом) должна вырасти доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии с 43,1% до 50,9%, ликвидирована половина мест концентрации ДТП, вдвое - до 85% - увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в нормативном состоянии, на 10% снижена доля федеральных и региональных трасс, работающих в режиме перегрузки. Финансирование нацпроекта со стороны регионов за шесть лет составит 4 трлн 139,1 млрд руб., при этом федеральный бюджет направит 440,9 млрд руб.

Ямало-Ненецкий автономный был образован в 1930 году. Большая часть региона расположена за Полярным кругом, часть - на склоне Уральского хребта. Климат холодный, на территории округа есть многолетняя мерзлота, близко расположено холодное Карское море, зима длится до 8 месяцев. продолжается более 100 дней (в арктической и субарктической зонах не более 68 дней). Всего в округе насчитывается около 750 рыболовных участков, ежегодно в округе добывается более 10 тыс. тонн рыбы.