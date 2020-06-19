Строительство госпиталя в дагестанском селении Ботаюрт завершено более чем на 80%

МАХАЧКАЛА, 19 июня. /ТАСС/. Возведение госпиталя для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией в селении Ботаюрт Хасавюртовского района Дагестана идет с опережением сроков, выполнено уже более 80% всех работ. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе районной администрации.

Ранее в Минобороны России сообщили о том, что военные построят до 30 июня три госпиталя в Каспийске, Дербенте и Хасавюртовском районе, рассчитанные в общей сложности на 200 мест. Кроме того, было принято решение перебросить в республику два полевых мобильных госпиталя на 200 койко-мест.

"В селении Ботаюрт строители уже завершили более 80% работ по возведению нового госпиталя. Работы идут с опережением графика", - рассказали в пресс-службе. Там же отметили, что на объекте приступили к сборке медицинской мебели. Кроме того, продолжается монтаж медицинского оборудования для КТ и рентгена.

По внешней территории будущего госпиталя высаживают деревья, кустарники и цветы. "Работники озеленяют территорию с помощью выкладки рулонного газона", - добавили в пресс-службе.

На объекте задействовано 814 человек и 41 единица техники. Строительные работы идут на территории Центральной районной больницы сельского поселения Ботаюрт Хасавюртовского района.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил Минобороны с учетом успешного опыта по строительству многофункциональных медицинских центров в других регионах оперативно развернуть строительство многопрофильного медицинского центра в Дагестане не менее чем на 200 мест. Путин добавил, что такой центр в дальнейшем должен быть передан региону и в полной мере использован для укрепления системы здравоохранения Дагестана.