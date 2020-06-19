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Власти Севастополя рассматривают несколько вариантов обеспечения города водой

В частности, предлагается брать воду реки неподалеку от Севастополя или использовать резервное водохранилище

СЕВАСТОПОЛЬ, 19 июня. /ТАСС/. Власти Севастополя рассматривают разные варианты, чтобы стабилизировать водоснабжение в городе, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе городского правительства.

Ранее врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев отмечал, что в городе ожидается засушливый год, Чернореченское водохранилище, благодаря которому обеспечивается снабжение Севастополя водой, к началу июня было наполнено наполовину. Власти начали вводить меры для снижения объемов потребления воды. В частности, полив парков и скверов будет производиться очищенной технической водой, садовым товариществам рекомендовано расконсервировать собственные скважины, а в случае их отсутствия вода будет подаваться по часам. Ограничений для жилого фонда пока не вводится.

"Есть разные проекты, в частности, переброска воды из реки Коккозка. По этому проекту есть разные мнения. Институт биологии южных морей высказался о сложной экосистеме, которую не хотелось бы нарушать, но они давали оценку старому проекту, который предполагал создание водохранилища. Сейчас мы рассматриваем новые технологии, когда при помощи ковша и насосов можно забирать воду с минимальным ущербом для природы - речь об объемах порядка 15 млн кубов. Для Севастополя это было бы очень хорошее решение", - сказал Развожаев.

Со ссылкой на врио губернатора Севастополя уточняется, что подобный проект можно было бы реализовать в течение двух лет. Предварительные консультации уже проводились с главой Крыма Сергеем Аксеновым.

"Кроме того, власти Севастополя рассматривают возможность использования воды из резервного водохранилища возле горы Гасфорта. В планах провести аудит всех законсервированных скважин для возможности их использования с применением современных технологий", - добавили в пресс-службе.

В правительстве подчеркнули, что сократить расход воды в будущем помогло бы глобальное обновление сетей "Водоканала". "Потери в сетях сейчас превышают 30% - треть воды уходит через дырявые трубы, которые не менялись до 2014 года. За последние шесть лет были заменены более 60 км труб на более критических участках, серьезно снижены потери. Начиная с этого года в планах менять по 50 км труб", - цитирует пресс-служба Развожаева. Отмечается, что если не будет наполняться водохранилище, ограничение подачи воды по часам возможно уже с августа.

Ситуация в Крыму

Проблемы с водоснабжением и орошением земель в Крыму существуют с 2014 года, когда Украина в одностороннем порядке перекрыла воду из Херсонской области, поступавшую по Северо-Крымскому каналу, который обеспечивал до 90% потребностей полуострова. Сейчас жители и предприятия региона получают воду из источников полуострова. Севастополь обеспечивается водой благодаря Чернореченскому водохранилищу. При этом власти продолжают поиск альтернативных источников водоснабжения.

Теги
РоссияАксенов, Сергей ВалерьевичСевастопольРазвожаев, Михаил Владимирович
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