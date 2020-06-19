Жители Юга России и Северного Кавказа смогут наблюдать солнечное затмение 21 июня

ЧЕРКЕССК, 19 июня. /ТАСС/. Жители южных регионов России и всего Северного Кавказа смогут наблюдать затмение Солнца 21 июня 2020 года, при этом на территории России оно будет частичным, кольцевое затмение можно будет увидеть на юге Саудовской Аравии, в Индии, Китае и странах Африки, сообщил ТАСС в пятницу замдиректора по научной работе Специальной астрофизической обсерватории РАН в Карачаево-Черкесии Дмитрий Кудрявцев.

"Максимальная фаза [затмения] пройдет через Африку, юг Саудовской Аравии, Индию и Китай. Там затмение будет кольцевое - в максимуме диск Луны будет меньше диска Солнца, в результате будет видно светящееся кольцо. У нас будет обычное частичное затмение. Его будет видно на Юге России, Кавказ точно полностью попадает [в зону наблюдения]", - сказал Кудрявцев, добавив, что для наблюдения затмения необходимо использовать специальные приспособления с фильтрами.

По его словам, наблюдать затмение можно будет утром на протяжении двух часов. "Для Черкесска - начало в 7:58 московского времени, конец - 9:46, максимум в 08:50. В максимуме Луна закроет 28% поверхности солнца по диаметру, или 17% по площади", - уточнил собеседник агентства.

Он добавил, что проводить специальные астрономические наблюдения во время предстоящего затмения не планируется. "Обычно наблюдательные площадки подготавливают, когда происходит полное затмение, солнечное затмение случается достаточно часто. Особенность в том, что солнечное затмение наблюдают очень узкой полосой в отличии от лунного, которое можно увидеть на целом полушарии", - пояснил Кудрявцев.

Затмения Солнца и Луны происходят раз в полгода. Во время этих небесных спектаклей Солнце, Земля и Луна выстраиваются в одну линию. Если посередине оказывается Луна, то люди наблюдают солнечное затмение, а если Земля, то лунное. 21 июня произойдет первое в этом году солнечное затмение.