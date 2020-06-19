Борющиеся с коронавирусом врачи отмечены высшей наградой Кабардино-Балкарии

НАЛЬЧИК, 19 июня. /ТАСС/. Глава Кабардино-Балкарии (КБР) Казбек Коков отметил высшими наградами республики - орденом "За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой" - группу врачей, работающих в госпиталях, где проходят лечение пациенты, заразившиеся коронавирусом. Соответствующий указ опубликован в пятницу на официальном сайте главы республики.

"За большой вклад в развитие здравоохранения, значительный вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией, высокое профессиональное мастерство и многолетний добросовестный труд наградить орденом "За заслуги перед КБР" врача-анестезиолога-реаниматолога ГБУЗ "Городская клиническая больница № 2" (госпиталь особо опасных инфекций №4) Жаннету Атабиеву; заведующую пульмонологическим отделением, врача-пульмонолога ГБУЗ "Городская клиническая больница № 1" (госпиталь особо опасных инфекций №2) Лейлу Канаметову; заведующую терапевтическим отделением, врача-терапевта ГБУЗ "Центральная районная больница" городского округа Прохладный и Прохладненского муниципального района (госпиталь особо опасных инфекций №3) Александру Меркулову", - гласит текст документа.

За большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией, развитие здравоохранения и высокое профессиональное мастерство еще около 20 медицинских работников награждены иными госнаградами региона.

Как сообщает пресс-служба главы региона, в пятницу, в канун Дня медицинского работника, Коков в формате видеоконференции провел встречу с представителями системы здравоохранения республики. В мероприятии приняли участие главные врачи больниц региона, средний медперсонал, работники скорой помощи, а также студенты-медики.

"Каждый житель республики, который с пониманием отнесся ко всем ограничительным мероприятиям, предприятия системы жизнеобеспечения, правоохранительные органы, общественные и религиозные организации, органы власти всех уровней, бизнес-сообщество и волонтеры, которые не остались в стороне и протянули руку помощи нуждающимся гражданам - все достойно приняли этот вызов, работали как единое целое, как одна большая команда. Это еще раз доказывает уровень зрелости и единства нашего общества", - сказал Коков во время встречи.

По данным оперштаба в КБР, по состоянию на 19 июня в регионе зарегистрировано 4 285 подтвержденных случаев заражения коронавирусом ( плюс 76 за сутки). Выздоровели 2 254 ( плюс 87 за сутки), умерли 43 человека. В госпиталях находятся 1 310 человек, из них в реанимациях - 64 человека, дома под медицинским наблюдением - 2 197 человек, на амбулаторном лечении - 1 414 человек. В регионе проведено 73 345 тестов (плюс 1 471 за сутки).