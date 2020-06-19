Железнодорожное сообщение с Мурманском восстановили по альтернативному маршруту

МУРМАНСК, 19 июня. /ТАСС/. Движение поездов по альтернативному железнодорожному пути в Мурманск, оборудованному после обрушения моста через реку Кола под Мурманском запустят на четыре дня раньше, чем планировалось. Об этом журналистам сообщил в пятницу начальник октябрьской железной дороги Виктор Голомолзин.

"Сегодня очень важный день, мы возобновляем ж/д сообщение до Мурманского узла. С сегодняшнего дня мы выходим на размеры 16 грузовых пар поездов и двух пассажирских в ежесуточном режиме", - сказал Голомолзин.

По его словам, ежесуточно на работу выходили до тысячи человек. "Путь проходил в сложных рельефных условиях, после взрывных работ было вывезено 52 тыс. кубических метров скальных пород. В общей сложности было затрачено на сооружения более 120 тыс. кубометров земли и грунта", - сказал он.

Как передает корреспондент ТАСС, первый поезд уже отправился в Мурманск по альтернативному пути. Первыми, кто проехал по новому пути, стали Голомолзин и губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

По словам Голомолзина, что пассажирское сообщение по альтернативному железнодорожному пути планируется открыть 24 июня. "Первое пассажирское сообщение мы планируем открыть 24 июня <…> Потому что новый путь нам нужно обкатать сначала грузовыми поездами, чтоб обеспечить безопасность пассажирских поездов", - сказал он

В ночь на 19 июня железнодорожники завершили строительство обходного участка пути от станции Выходной под Мурманском до блокпоста 9-й км длиной 5,7 км. Ранее сообщалось, что альтернативный путь заработает не позднее 23 июня, восстановить рухнувший мост планируется в октябре текущего года.

В новость внесены изменения (20:29 мск) - добавлены подробности