Вертолетную площадку построят на территории больницы в Ставрополе в 2020 году

СТАВРОПОЛЬ, 19 июня. /ТАСС/. Власти Ставропольского края оборудуют вертолетную площадку на территории городской клинической больницы скорой медицинской помощи в Ставрополе по национальному проекту "Здравоохранение" в 2020 году. Площадка сможет принимать медицинские вертолеты двух типов, сообщили в пятницу в краевом Минстрое.

"Благодаря национальному проекту "Здравоохранение" в краевой столице появится вертолетная площадка на территории городской клинической больницы скорой медицинской помощи. Площадка предназначена для медицинских вертолетов типа "Ансат" и Ми-8 с максимальной взлетной массой свыше 3100 кг, постоянное базирование техники не предусмотрено", - говорится в сообщении на официальном сайте министерства.

Предполагается, что площадка будет создана в 2020 году. В результате конкурсных процедур уже определен подрядчик, который проведет необходимые инженерные изыскания и разработает проектно-сметную документацию для строительства объекта. Согласно контракту, эта работа будет проведена до конца июля 2020 года.

"Вертолетная площадка будет построена для оказания экстренной доставки больных и пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций, происшествий и ДТП из удаленных районов города Ставрополя и края", - приводятся в сообщении слова министра Валерия Савченко.

Мероприятия по развитию санитарной авиации в рамках национального проекта "Здравоохранение" Минздрав России реализует с 2019 года. В рамках нацпроекта уже к концу 2020 года должно быть построено и реконструировано не менее 78 вертолетных площадок, расположенных при медицинских организациях или на расстоянии не более 15 минут езды от них на автомобиле скорой помощи. К концу 2021 года полеты буду выполняться уже на всей территории страны.

Нацпроект "Здравоохранение" предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста до 2024 года, ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год.