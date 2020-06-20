В Железноводске установили первый на Ставрополье фонтан-струю

ПЯТИГОРСК, 20 июня. /ТАСС/. Фонтан-струю высотой с пятиэтажный дом установили на Курортном озере в Железноводске (Ставропольский край). Об этом в субботу сообщила пресс-служба городской администрации.

"Первый на Ставрополье фонтан-струю установили в Железноводске. Сейчас ведутся пуско-наладочные работы водяного и светового механизма, что позволит архитектурно подсвечивать фонтан", - говорится в сообщении.

Конструкция установлена на глубине более 2 м. Водяная струя будет достигать высоты пятиэтажного дома.

Отмечается, что параллельно на Курортном озере продолжается монтаж большого детского городка "Великолепная семерка", который включает в себя семь современных площадок для детей разных возрастов, которые будут соединяться между собой палубными перекидными мостиками.

На реконструкцию водоема по решению губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова выделено более 120 млн рублей. В озере на протяжении последних 20 лет было запрещено купаться, благоустройство водоема позволит организовать полноценный пляж.