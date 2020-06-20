Под Волгоградом открыли современный центр трансплантологии

ВОЛЖСКИЙ /Волгоградская область/, 20 июня. /ТАСС/. Филиал Национального медицинского исследовательского центра трансплантологии и искусственных органов имени академика В. И. Шумакова открылся в субботу в городе Волжском под Волгоградом. На церемонии присутствовали министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, главный трансплантолог Минздрава России Сергей Готье и губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, передает корреспондент ТАСС.

В пресс-службе центра уточнили, что первые пациенты здесь были приняты на лечение еще в марте, однако церемония открытия из-за пандемии была перенесена, она состоялась в субботу и приурочена к Дню медика. Центр в Волжском - современное многофункциональное медучреждение, которое по степени оснащения может соперничать с ведущими мировыми медицинскими центрами. Его начали строить еще в начале 2000-х годов, по информации Готье, в его создание вложено около 6,5 млрд рублей. Площадь центра составляет почти 40 тыс. кв. м, коечный фонд - 150 мест. Здесь расположены 11 операционных залов и 12 койко-мест отделения реанимации и интенсивной терапии, диализные залы на 20 мест, современные поликлиническое и рентгенодиагностическое отделения, а также пансионат на 150 мест, который предназначен для иногородних пациентов, нуждающихся в периодическом динамическом наблюдении перед операцией и в послеоперационном периоде. В учреждении есть свой бассейн.

Центр прошел проверку Росздравнадзора, 21 января 2020 года филиал НМИЦ ТИО им. ак. В. И. Шумакова получил лицензию на осуществление медицинской деятельности. Первый пациент принят 23 марта. К настоящему времени лечение прошли уже 365 пациентов. В филиале оказывается высокотехнологичная медицинская помощь не только жителям Волгоградской области, но и других регионов, в частности, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, по таким направлениям как трансплантация органов, хирургия, урология, нефрология, кардиология, кардиохирургия и интервенционная радиология.

Основная концепция филиала - трансляция технологий, разрабатываемых и применяемых в головном учреждении. Открытие филиала в городе Волжском позволит внедрить те лучшие знания и опыт, что сегодня накоплены в НМИЦ трансплантологии и искусственных органов им. Шумакова. Филиал станет эффективной клинической базой медицинских образовательных учреждений по подготовке, обучению, повышению квалификации врачей, среднего и младшего медицинского персонала, студентов старших курсов университетских кафедр урологии, нефрологии и трансплантологии.

Минздрав России по нацпроекту "Здравоохранение" создал сеть научных медицинских исследовательских центров, специализированных на различных профилях. На базе профильных центров созданы НМИЦы, основой задачей которых является информационно-методическое сопровождение больниц, актуализация клинических рекомендаций и протоколов лечения, проведение телемедицинских консультаций, развитие и внедрение новых технологий.