Янтарный самородок весом более 1 кг добыли под Калининградом и назвали "Гиппократ"

КАЛИНИНГРАД, 20 июня. /ТАСС/. Уникальный янтарный самородок весом более 1 кг добыли на карьере "Калининградского янтарного комбината" (контролируется госкорпорацией "Ростех") в Калининградской области. Самородок получил имя "Гиппократ" в честь Дня медицинского работника, который отметят в России 21 июня, сообщили журналистам в субботу в пресс-службе комбината.

"Уникальный янтарь добыт на "Калининградском янтарном комбинате" в четверг, 18 июня. Вес камня составил 1 098 граммов. Он имеет неоднородную, ребристую поверхность. В честь Дня медицинского работника, который в России отметят 21 июня, самородок получил имя "Гиппократ", - сказали в пресс-службе.

С начала сезона добычи, который начался в этом году во второй половине мая - на два месяца позже обычного срока, "Гиппократ" стал пятым обнаруженным в Приморском карьере комбината янтарным камнем весом свыше 1 кг. Ровно за неделю до этого впервые в истории комбината были добыты сразу три самородка за смену. А первым тяжеловесом 2020 года стал "Победитель", геологический рисунок которого напоминает корону.

К уникальным самородкам янтаря относят янтарные образования, вес которых превышает 1 килограмм. В 2019 году в Приморском карьере обнаружено 18 янтарных самородков, в 2018 - 17, в 2017 - 18. До этого в год добывалось не больше пяти-шести таких камней.

В пресс-службе комбината отметили, что, выбирая имя для самородка, найденного в канун дня медицинского работника, исходили из связи имени врача и философа Гиппократа (около 460 - 370 гг. до н. э.) с представлением о высоком моральном облике и этике поведения врача. В истории янтаря Гиппократ известен как автор первого письменного упоминания о его лечебных свойствах и применении в медицине.

С древних времен янтарь использовали как лечебное и профилактическое средство, в том числе против простудных заболеваний и других болезней, передающихся воздушно-капельным путем. Во многих странах Азии и Европы считалось, что пары янтаря обеззараживают воздух. Так, например, окуривание помещений с помощью подожженных кусочков янтаря было одним из самых популярных методов борьбы с эпидемией бубонной чумы. В современной медицине активно используется янтарная кислота как средство, улучшающее метаболизм и энергообеспечение тканей.

Единственный в России

АО "Калининградский янтарный комбинат" образован 21 июля 1947 года на базе Кенигсбергской янтарной мануфактуры. Янтарный комбинат - единственное в России и крупнейшее в мире промышленное предприятие по добыче янтаря, расположенное в поселке Янтарном Калининградской области, где сосредоточено порядка 90% мировых янтарных запасов. В 2013 году, согласно указу президента РФ Владимира Путина, комбинат был передан под управление государственной корпорации "Ростех". В 2019 году предприятием реализовано более 467,9 т добытого янтаря на сумму свыше 3 млрд рублей без учета НДС. Весь объем был продан на организованных торгах - на электронной торговой площадке АО "Биржа "Санкт-Петербург" и аукционах для переработчиков.