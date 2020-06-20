Волонтеры под Мурманском высадили более 700 саженцев в ходе акции "Сад памяти"

МУРМАНСК, 20 июня. /ТАСС/. Более 700 деревьев и кустарников высадили волонтеры в ряде городов Мурманской области у мемориалов и памятных мест в ходе всероссийской акции "Сад памяти". Об этом в субботу сообщила ТАСС директор центра экологических инициатив "Чистая Арктика" Екатерина Макарова.

"Волонтеры работали сегодня на нескольких точках в Печенгском районе, в том числе на мемориальном комплексе в Долине Славы. 300 волонтеров высадили более 700 саженцев. В шести точках трудились волонтеры Победы и волонтеры "Чистой Арктики", в двух точках - волонтеры "Комбината добра" Кольской ГМК, еще в двух точках - военнослужащие Печенгского района", - сказала Макарова.

Она уточнила, что на каждом участке волонтеров сопровождали специалисты Полярно-альпийского ботанического сада (ПАБСИ) из Кировска и ученые КНЦ РАН из Апатитов. Они помогли выбрать посадочный материал, адаптированный к условиям севера, и обучили правилам работы с грунтом. "Накануне дня проведения акции мы вместе с представителем КНЦ РАН Евгением Боровичевым объехали все объекты, исследовали возможности грунтов, подобрали к каждому участку определенные деревья и кустарники. Сегодня мы их высадили, надеюсь, приживутся, в числе саженцев были ольха, сосна лапландская, сирень, рябина, черемуха и боярышник", - рассказала Макарова.

500 саженцев из 700 высадили волонтеры Кольской ГМК (входит в структуру "Норникеля") в Заполярном и Никеле Печенгского района и в Мончегорске. "Активисты программы корпоративного волонтерства "Норникеля" "Комбинат добра" высадили 500 деревьев и кустарников на трех площадках: в Мончегорске, Заполярном и Никеле. К региональной акции "Лес Победы", проходившей в рамках всероссийской акции "Сад памяти", подключились около 200 корпоративных волонтеров", - рассказала ТАСС региональный куратор программы Ольга Горчакова.