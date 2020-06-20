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В Ленобласти привлекут дополнительные аварийные бригады для устранения последствий урагана

Работы оплатят из резервного фонда правительства региона

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 июня. /ТАСС/. Дополнительные бригады энергетиков привлекут в Ленинградской области для полного восстановления электроснабжения во Всеволожске после урагана 18 июня. Об этом сообщили в субботу в пресс-службе губернатора и правительства региона.

"Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко договорился о привлечении к работе во Всеволожске аварийных бригад ЛОЭСК и "Ленэнерго" для скорейшего устранения последствий непогоды. Во Всеволожске во время урагана 18 июня было повалено более 400 деревьев, которые в том числе повредили опоры линий электропередачи, и по многим адресам электроснабжение до сих пор не восстановлено", - говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что восстановительные работы будут оплачены из резервного фонда правительства региона. "Вмешательство (губернатора) потребовалось, так как электрические сети города находятся в собственности и обслуживаются муниципальным предприятием", - уточнили в пресс-службе.

Вечером 18 июня по Санкт-Петербургу и ряду районов Ленинградской области после наблюдавшейся днем тридцатиградусной жары прошел обширный грозовой фронт с ливнями, штормовым ветром, местами выпал град.

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Дрозденко, Александр ЮрьевичРоссияЛенинградская область
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