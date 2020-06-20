В отдаленных горных районах Карачаево-Черкесии в 2020 году обновят 25 трансформаторов

ЧЕРКЕССК, 20 июня. /ТАСС/. Сотрудники филиала "Россети Северный Кавказ" - компании "Карачаево-Черкесскэнерго" планируют обновить и оборудовать 25 трансформаторов в отдаленных районах Карачаево-Черкесии в течение 2020 года, сообщили в пресс-службе компании.

"Специалисты филиала "Карачаево-Черкесскэнерго" в наиболее отдаленных горных районах республики - Карачаевском, Зеленчукском и Урупском - смонтируют 12 трансформаторов. По три новых трансформатора будут установлены в Хабезском, Усть-Джегутинском и Малокарачаевском районах", - сказали в компании.

Новое оборудование будет обеспечивать более стабильное напряжение в сетях и более качественное электроснабжение жителей республики. "За счет монтируемых трансформаторов у нас также появится возможность выдавать необходимые мощности для подключения новых потребителей", - сказал первый заместитель директора - главный инженер филиала Александр Лысенко, слова которого приводит пресс-служба.

Ранее в компании сообщили, что суммарная мощность всех присоединенных к электричеству за прошлый год объектов в Карачаево-Черкесии в 2,7 раза превысила показатели предыдущего года. В течение 2019 года к электрическим сетям было подключено 1 062 новых объекта суммарной мощностью 52,6 МВт.