Обряды встречи солнца и благословения прошли онлайн на национальном празднике Якутии

ЯКУТСК, 21 июня. /ТАСС/. Традиционные обряды встречи солнца и благословения на национальном празднике лета Ысыах в Якутии в условиях пандемии коронавируса состоялись в воскресенье в формате онлайн.

"Особое значение в праздновании имеют церемонии благословения и встречи солнца. Обряд встречи солнца состоялся ночью с 20 на 21 июня в 02:30 по якутскому времени. Каждый житель мог выехать на природу или на дачу и встретить солнце, включив радиоверсию церемонии", - сообщили в пресс-службе регионального министерства культуры и духовного развития.

Не менее значимый обряд алгыс (благословения) был показан в воскресенье в 12:00 (06:00 мск) по региональному телевидению.

"Сложности были связаны с тем, что празднование Ысыаха - это не просто шоу или представление. Это, прежде всего, традиционный обряд, который имеет свои каноны, и их нарушение чревато серьезными последствиями. До нынешнего года у нас не было опыта проведения мероприятий национального праздника в виртуальном формате. Конечно, это только вынужденная мера, и она ни в коей мере не может заменить традиционное празднование. Очень бы хотелось, чтобы жители республики, несмотря на все ограничения, ощутили атмосферу нашего главного праздника, ощутили единство, которое необходимо нам для преодоления трудностей. Ведь Ысыах - это торжество высших светлых сил, плодородия, жизни", - сообщил первый заместитель министра культуры и духовного развития Якутии Владислав Левочкин.

Республиканский национальный праздник Ысыах насчитывает в этом году около 1,5 тыс. участников. По всему региону запланировано более 550 онлайн-мероприятий - конкурсов, мастер-классов, лекций, концертов, спектаклей. В традиционной очной форме праздник проходит только в девяти отдаленных населенных пунктах арктических районов, где позволяет эпидемиологическая обстановка.

О празднике

Праздник Ысыах (дословно переводится как "изобилие") связан с культом солнечных божеств, с религиозным культом плодородия. Это самый главный праздник в Якутии, традиционно его отмечают в день летнего солнцестояния. Этот день считается в регионе нерабочим и ежегодно отмечается как республиканский праздник.