В Железноводске откроют байк-парк для горных велосипедов

ПЯТИГОРСК, 21 июня. /ТАСС/. Байк-парк для горных велосипедов обустроят в 2020 году вместе с Каскадной лестницей в Железноводске (Ставропольский край), сообщил ТАСС в воскресенье глава города-курорта Евгений Моисеев.

"В Железноводске в этом году появится байк-парк для горных велосипедов. Новое спортивное пространство планируют обустроить на естественном ландшафте существующих дорожек, которые идут параллельно Каскадной лестнице", - сказал Моисеев.

По его словам, на велодорожках не будет никакого покрытия. "Будем использовать только существующий природный ландшафт и естественные препятствия", - добавил собеседник агентства.

Он отметил, что отправной точкой велопространства станет историческая часть Каскадной лестницы и продолжится по серпантину до Бювета-Книги.

Моисеев рассказал, что в проработке проекта байк-парка участвуют специалисты региональной федерации велоспорта.

Глава города добавил, что в Железноводске ранее прошли первые в курортном регионе гонки Uphill, участие в которых принимали более 100 спортсменов со всего юга России.