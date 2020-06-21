Студии для онлайн-общения на форуме "Машук" организуют в Ставрополе, Пятигорске и Москве

ПЯТИГОРСК, 21 июня. /ТАСС/. Встречи с гостями Северо-Кавказского молодежного форума "Машук-2020" пройдут в онлайн-формате с 10 по 26 августа. Для этого будут организованы три студии: в Ставрополе, Пятигорске и Москве, сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе форума.

"Несмотря на изменения формата форума, он сохраняет традиции. Встречи с гостями останутся и перейдут в режим онлайн. Для этого будут организованы три студии: в Москве, Ставрополе и Пятигорске", - сказал собеседник агентства.

По его словам, это позволит увеличить количество гостей и принять в форуме участие тем, кто не сможет приехать из-за плотного графика и занятости.

Четырехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов не раз был гостем форума, и высказывал мнение, что участники "Машука" должны быть "лидерами завтрашнего дня", отметили в пресс-службе. Также с молодежью Кавказа на полях форума общался четырехкратный чемпион мира по смешанным боевым искусствам Федор Емельяненко.

О форуме

Северо-Кавказский молодежный форум "Машук" проводится в Пятигорске Ставропольского края с 2010 года. В 2019 году форум проходил с 9 по 30 августа, и впервые на "Машуке" была организована третья смена, а число участников увеличилось до 3 тыс. XI Северо-Кавказского молодежный онлайн-форум "Машук-2020" пройдет с 10 по 26 августа. Любой желающий от 18 до 30 лет может подать заявку в АИС "Молодежь России". Регистрация для участия в форуме доступна до 15 июля.