В Карачаево-Черкесии разработают региональную программу модернизации районных больниц

ЧЕРКЕССК, 21 июня. /ТАСС/. Власти Карачаево-Черкесии намерены разработать и реализовать в регионе программу модернизации районных больниц. В рамках программы будет проведен капитальный ремонт больниц и обновление материально-технической базы, написал в воскресенье глава республики Рашид Темрезов на своей странице в Instagram.

"Сегодня, общаясь с главными врачами, сообщил им о том, что мы приступаем к разработке, а затем к реализации региональной программы модернизации районных больниц. Начнем с первых четырех - г. Черкесск, Усть-Джегутинской, Зеленчукской и Урупской районных больниц. Затем, все остальные", - написал он.

Темрезов отметил, что в рамках программы будет проведен капитальный ремонт больниц, также планируется обновление материально-технической базы. По мнению главы региона, "это будет серьезный шаг для долгосрочного развития здравоохранения республики, для повышения качества жизни".

Ранее в пресс-службе регионального Минздрава сообщили, что КЧР выделит около 300 млн рублей на цифровизацию системы здравоохранения в 2020 году. Запланировано оснащение медорганизаций автоматизированными рабочими местами, оборудованием. Также планируется установить защищенную сеть передачи данных и донастроить в ряде учреждений подсистемы Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения, в том числе электронных медицинских карт, управления потоками пациентов, профилактических осмотров и диспансеризации. Кроме того, в планах запустить реестр электронных медицинских документов, систему льготного лекарственного обеспечения, мониторинга акушерства и гинекологии.