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Вещи погибшего на войне сержанта через 78 лет после его смерти передали родным на Камчатке

Документы красноармейца были найдены во время полевых работ членами общественной организации "Поисковое движение России"

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 22 июня. /ТАСС/. Поисковики в День памяти и скорби передали родственникам личные вещи и документы погибшего в 1942 году жителя Усть-Большерецкого района Камчатки сержанта Валентина Черкашина. Документы красноармейца были найдены во время полевых работ членами общественной организации "Поисковое движение России", рассказал ТАСС председатель Совета ветеранов Петропавловска-Камчатского Игорь Вариченко.

"Еще в 2018 году во время раскопок под Смоленском, где проходили кровопролитные бои, наши коллеги из поискового движения нашли останки и вещи двух погибших красноармейцев. В медальоне одного из них был спрятан листок с личной информацией военнослужащего. Эти данные отправили в Москву, в лабораторию, и специалистам под микроскопом удалось прочесть, что один их погибших - сержант Валентин Черкашин, был призван на фронт с Усть-Большерецкого района Камчатки. Понадобилось два года, чтобы найти его родственников, и сегодня, в памятную для всей страны скорбную дату, мы передали потомкам героя пряжку от его ремня и пуговицу от гимнастерки", - рассказал Вариченко.

Двоюродный внук Валентина Черкашина Михаил Черкашин информацию о своем геройски погибшем родственнике искал несколько лет. "Мы знали, что следы его теряются где-то в Смоленской области, но больше информации у нас не было. Даже хотели лететь туда, найти братскую могилу, где, судя по архивным документам дед был захоронен, но не успели: нам позвонили из администрации Усть-Большерецкого района и сообщили такую важную для нас новость. Очень жалею, что старшее поколение нашей семьи, которые знали Валентина Черкашина лично, не дожили до этого момента", - сказал Михаил Черкашин.

Накануне Дня памяти и скорби врио губернатора Камчатки Владимир Солодов во время рабочей поездки в Усть-Большерецкий район открыл в районном центре артиллерийскую экспозицию с именами погибших в годы Великой Отечественной Войны жителей района.

На Камчатке в годы войны не проходили боевые действия. Однако уже с первых дней жители полуострова заявляли о намерении пойти на фронт добровольцами. Работа хозяйственных, государственных, общественных организаций была перестроена в соответствии с задачами военного времени. Благодаря сбору средств от жителей появились эскадрилья самолетов "Камчатка - фронту", танковая колонна "Камчатский рыбак", другая военная техника. Камчатцы собирали теплую одежду, отправляли фронтовикам посылки и помогали семьям военнослужащих. Всего на фронт ушли более 23 тыс. камчатцев, не вернулись с полей сражений почти 3 тыс. жителей полуострова.

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