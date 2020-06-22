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Инвестор вложит 30 млн рублей в запуск производства масок в ТОР в Еврейской АО

Кроме того, будет создано 30 рабочих мест
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© Владимир Смирнов/ТАСС

ТАСС, 22 июня. Проект по созданию производства медицинских масок реализуют в Биробиджане в рамках биомедицинского кластера на площадках территории опережающего развития "Амуро-Хинганская", говорится в сообщении правительства Еврейской автономной области. В открытие производства инвестор вложит около 30 млн рублей.

"Первое производство, которое будет запущено, - медицинские маски. Оборудование уже едет в регион <...> Площадка готовится, юрлицо оформляет необходимые документы. Благодаря этому в Биробиджане будет создано 30 рабочих мест", - приводятся в сообщении слова депутата Госдумы Александра Петрова, посетившего ЕАО.

Как сообщил ТАСС руководитель фонда "Инвестиционное агентство ЕАО" Михаил Юркин, в реализацию проекта на первом этапе инвестируют порядка 30 млн рублей.

На площадках ТОР создадут биомедицинский кластер, опираясь на опыт, который был реализован на Урале. "На втором этапе планируем производить шприц-ручки для инсулина. Я приехал посмотреть площадку, организовать работу", - цитирует пресс-служба Петрова. По словам Юркина, в рамках создания биомедицинского кластера, также будет запущено производство основ для лекарственных препаратов.

ТОР "Амуро-Хинганская" - единственная на территории ЕАО, создана в 2016 году при поддержке вице-премьера - полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрия Трутнева. По данным на март 2020 года, в проекты резидентов вложено 1,8 млрд рублей. Региональные власти сообщали, что границы ТОР "Амуро-Хинганская" планируется расширить под три новых проекта по добыче оловянной руды, производству кондитерских изделий и высокотехнологичной лесопереработке. К 2025 году проекты ТОР привлекут в регион более 17 млрд рублей.

Теги
РоссияЕврейская автономная областьДальний Восток
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